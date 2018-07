Mondial: La Russie surprend l'Espagne aux tirs au but (4-3) et passe en quart

La Russie, pays hôte de la Coupe du monde 2018, s'est qualifié pour les quarts de finale, en éliminant l'Espagne 4 tirs au but à 3 (1-1 après prolongation) dimanche à Moscou.



Le héros russe est le gardien Igor Akinfeev, qui a stoppé les tirs au but de Koke et Iago Aspas.



La Russie affrontera en quart de finale le gagnant de la rencontre Croatie-Danemark, programmé pour ce soir.