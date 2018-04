Mondial-2026: Des experts de la FIFA attendus "la semaine prochaine" au Maroc (Elalamy)

Des experts de la FIFA en matière d’hébergement et des stades sont attendus "la semaine prochaine" au Maroc, pour des discussions sur les remarques formulées au terme de la mission de la Task Force (16/19 avril), a indiqué, vendredi à Casablanca, le président du comité national de candidature pour la Coupe du Monde 2026, Moulay Hafid Elalamy.



"La FIFA enverra, la semaine prochaine, des experts pointus au niveau de l’hébergement et des stades, afin d’échanger avec les experts marocains sur les solutions proposées", a souligné M. Elalamy au cours d’un point de presse, au terme du séjour de la Task Force.



Au cours des discussions avec la partie marocaine, la délégation de la FIFA a formulé certaines observations au sujet de "la capacité de livrer les projets et la qualité des stades" et de "la non-conformité d’une partie des gradins des stades, en raison de la piste d’athlétisme et des bannières LED".



Les experts marocains "sont actuellement en cours d’échange avec la FIFA afin de consolider une solution que nous proposons" à cet effet, a expliqué M. Elalamy, révélant qu’un "un rapport spécifique" sera remis à la mission attendue.



"Nous rentrons désormais dans une phase où la FIFA demande plus d’échanges avec de plus amples informations, notamment au niveau des stades existants et des sites d’entrainement", a-t-il fait savoir.



La mission d’inspection de la FIFA était composée de 5 membres de la Task Force, 3 membres de l’administration de l’organisation mondiale et un auditeur chargé de la conformité.



La visite a couvert 5 des 8 villes proposées dans le dossier de candidature (Bid Book), à savoir Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger et Casablanca, où les membres ont pu constater le développement des infrastructures existantes et en cours de réalisation.



D’après le président du comité national, la délégation de la FIFA a exprimé son "admiration et remerciements suite à l’organisation professionnelle et sans faute de la visite d’inspection".