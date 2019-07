Mondial-2019: première finale pour les Pays-Bas, contre les Etats-Unis

Les Pays-Bas ont battu la Suède 1-0 après prolongation, mercredi en demi-finale du Mondial féminin à Lyon, et se sont qualifiés pour la première finale de Coupe du Monde de leur histoire.



L'unique but de la partie a été inscrit par Jackie Groenen à la 99e minute, qui a ainsi offert aux lauréates de l'Euro-2017 un match pour le titre dimanche face aux Etats-Unis, triples championnes du monde et tombeuses mardi 2-1 de l'Angleterre dans l'autre demi-finale.