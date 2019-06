Mondial-2019: les Américaines rejoignent les Anglaises en demies

Les triples championnes du monde américaines ont poursuivi leur quête d'un quatrième titre en éliminant la France (2-1) vendredi en quarts de finale du Mondial féminin et affronteront l'Angleterre en demi mardi.



Les grandes favorites et tenantes du titre ont battu le pays hôte grâce à un doublé de la charismatique Megan Rapinoe, alors que Wendie Renard a réduit le score en fin de match pour les Bleues.



Leurs futures adversaires anglaises, troisièmes de l'édition 2015, avaient facilement dominé les Norvégiennes 3-0 jeudi lors du premier quart.



Les deux derniers quarts auront lieu samedi. En milieu d'après-midi, les Italiennes, révélations du tournoi, seront opposées aux Neérlandaises, championnes d'Europe 2017. En soirée, les doubles championnes du monde allemandes affronteront les Suédoises, troisièmes du Mondial-2011.



La qualification des Américaines qualifient d'ores et déjà les trois autres demi-finalistes européennes pour les JO-2020 à Tokyo, puisque trois billets sont accordés aux trois équipes du Vieux Continent les mieux classées lors du Mondial-2019.



Quarts de finale:



Jeudi 27 juin



Norvège - Angleterre 0-3



Vendredi



France - Etats-Unis 1-2



Samedi 29 juin



(15H00/13h00 GMT) Italie - Pays-Bas à Valenciennes



(18H30/16h30 GMT) Allemagne - Suède à Rennes



Demi-finales:



Mardi 2 juillet



(21H00/19h00 GMT) Angleterre contre Etats-Unis à Lyon



Mercredi 3 juillet



(21H00/19h00 GMT) Vainqueur de Italie - Pays-Bas contre vainqueur de Allemagne - Suède à Lyon



Finale:



Dimanche 7 juillet



(17H00/15H00 GMT) à Lyon



Match pour la 3e place:



Samedi 6 juillet:



(17H00/15H00 GMT) à Nice