Mondial-2019: les Américaines en finale pour la 5e fois

Les Etats-Unis, tenants du titre, se sont qualifiés pour la cinquième fois pour la finale du Mondial féminin de football en battant l'Angleterre 2-1 mardi à Lyon et affronteront les Pays-Bas ou la Suède, opposées mercredi.



Comme à leur habitude, les triple championnes du monde ont rapidement ouvert la marque, par Christen Press de la tête (10e). Ellen White a ensuite égalisé d'une reprise du droit (19e). Mais Alex Morgan a redonné l'avantage aux Américaines, à nouveau de la tête (31e), son sixième but dans le tournoi. Les Anglaises ont cru tenir l'égalisation grâce encore à Ellen White mais son but a été refusé pour hors-jeu (67e) puis c'est la capitaine Stephanie Houghton qui a manqué son penalty (84e).