Mondial-2019: Rapinoe sacrée meilleure joueuse et buteuse du tournoi

L'attaquante américaine Megan Rapinoe, connue pour ses performances sur le terrain et ses déclarations contre Donald Trump en dehors, a été sacrée meilleure joueuse et buteuse du Mondial, dimanche à Lyon après la victoire contre les Pays-Bas en finale (2-0).



L'Américaine a inscrit six buts, comme sa compatriote Alex Morgan et l'Anglaise Ellen White, mais obtient le Soulier d'Or (titre de meilleure attaquante) car elle a marqué autant que les deux autres en passant moins de temps sur le terrain.



Pendant la finale, elle a ouvert le score sur penalty à l'heure de jeu. Et elle avait brillé en 8e de finale contre l'Espagne et en quart contre la France avec deux doublés, avant de rater la demi-finale face à l'Angleterre, en raison d'une blessure.



En dehors des terrains, la joueuse, connue pour son engagement contre les discriminations, a annoncé qu'elle n'irait pas à la "p... de Maison blanche" en cas d'invitation de Donald Trump car le président "ne se bat pas pour les mêmes choses que nous".



L'autre star de la sélection Alex Morgan termine aussi avec six buts, dont cinq marqués toutefois contre la modeste Thaïlande, corrigée 13-0 en poules.



Avec 26 buts inscrits dans cette édition, les Etats-Unis établissent un nouveau record dans l'histoire de la Coupe du monde.



Classement des buteuses du Mondial féminin 2019 de football:



6 buts: Rapinoe (Etats-Unis) SOULIER D'OR, Morgan (Etats-Unis), White (Angleterre)



5 buts: Kerr (Australie)



4 buts: Cristiane (Brésil), Renard (France)



3 buts: Asllani (Suède), Däbritz (Allemagne), Galli (Italie), Girelli (Italie), Hermoso (Espagne), Lavelle (Etats-Unis), Lloyd (Etats-Unis), Miedema (Pays-Bas)



2 buts: Blackstenius (Suède), Bonansea (Italie), Gauvin (France), Henry (France), Herlovsen (Norvège), Horan (Etats-Unis), Jakobsson (Suède), Le Sommer (France), Magull (Allemagne), Marta (Brésil), Martens (Pays-Bas), Mewis (Etats-Unis), Nchout (Cameroun), Popp (Allemagne)