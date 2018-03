Mondial-2018/préparation - Maroc: Hervé Renard prévoit beaucoup de "turn over"

Le sélectionneur de l'équipe du Maroc Hervé Renard prévoit "beaucoup de turn over" avant la sélection finale des "Lions de l'Atlas" pour la Coupe du Monde en Russie.



"Vous ne serez pas surpris, il y aura un grand turn over demain", pour le match amical contre l'Ouzbékistan, a-t-il dit lundi au cours d'une conférence de presse à Casablanca.



Les matches amicaux permettent avant tout "d'évaluer encore certains joueurs, pour certains de les voir pour la première fois, c'est à eux d'être au rendez-vous", a-t-il expliqué sans se prononcer sur les performances des uns et des autres.



"La concurrence est rude et il n'y aura pas de place pour tout le monde", a-t-il insisté.



Sa présélection de 28 joueurs pour les matches amicaux ne comporte pas de surprises, avec principalement des binationaux habitués de la sélection marocaine qui évoluent pour la plupart en Europe.



Deux autres matches amicaux doivent être programmés d'ici le départ en Russie de la sélection marocaine. Certains médias locaux ont fait état de rencontres avec l'Estonie et la Slovaquie, mais selon Hervé Renard, rien n'est encore arrêté.



Le sélectionneur français s'est par ailleurs dit "globalement satisfait" du match contre la Serbie, que le Maroc a remporté par 2-1 vendredi à Turin (Italie).



"Je suis très satisfait de la progression collective, en ce moment je ne regarde pas la défense, l'attaque ou le milieu, je regarde l'action collective dans son ensemble", a-t-il dit.



Cependant, selon lui, il reste "beaucoup de choses à voir pour être plus performants pour une compétition comme la Coupe du monde, qui plus est contre l'Espagne, le Portugal et l'Iran", adversaires du Maroc dans le groupe B.



"Il va falloir être très intelligent et être au point techniquement, c'est une marche supérieure par rapport à ce qu'on peut avoir comme match en Afrique", a-t-il dit.



