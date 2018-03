Mondial-2018/préparation - Maroc: Ayoub El-Kaabi convoqué pour la première fois

Agé de 24 ans, El-Kaabi, complètement inconnu en dehors du Maroc avant l'édition 2018 du CHAN, remporté par le Maroc et réservé aux seuls joueurs évoluant dans les championnats du continent, a été retenu pour la première fois par le sélectionneur Hervé Renard, qui a dévoilé sa liste des 28.



Avec un record de neuf buts au CHAN et quelques actions de classe mondiale, l'attaquant du RS Berkane avait été désigné "joueur de la compétition" lors de cette épreuve.



La liste des 28 "Lions de l'Atlas" qui défieront en amical la Serbie, également quelifiée pour le Mondial, le 23 mars à Turin, et l'Ouzbékistan le 27 mars à Casablanca ne comporte pas de surprises, avec principalement des binationaux habitués de la sélection marocaine qui évoluent pour la plupart en Europe.







Les 28 joueurs retenus:



Gardiens: El Kajoui Monir (CD Numencia/ESP), Bounou Yassine (Girona FC/ESP), Tagnaouti Ahmed Reda (IRT/MAR)



Défenseurs: Dirar Nabil (Fenerbahce/TUR), Hakimi Achraf (Real Madrid/ESP), Oualid El Hajjam (Amiens SC/FRA), Mehdi Benatia (Juventus de Turin/ITA), Saiss Ghanem (Wolverhampton/ANG, Banoun Badr (Raja de Casablanca/MAR), Da Costa Marouane (Istanbul Basaksehir/TUR), Mendyl Hamza (LOSC Lille/FRA)



Milieux de terrain:



El Ahmadi Karim (Feyenoord Rotterdam/HOL) Boussoufa M'Barek (Al Jazira/EAU), Belhanda Younès (Galatasaray/TUR), Amrabet Sofiane (Feyenoord Rotterdam/HOL), Ait Bennasser Youssef (Caen/FRA), Ayoub Yassine (FC Utrecht/HOL), Harit Amine (Schalke 04/ALL), Ziyach Hakim (Ajax Amsterdam/HOL), Labyad Zakaria (FC Utrecht/HOL), Sofiane Boufal (Southampton F.C/ANG), Amrabet Noureddine (Leganes/ESP), Fajr Fayçal (Getafe- ESP)



Attaquants:



Boutaib Khalid (Malatyaspor/TUR), El-Kaabi Ayoub (RSB/MAR), Azarou Walid (Al Ahly SC/EGY), Benaddouz Aziz (FC St.Pauli/ALL), Bammou Yacine (FC Nantes/FRA)



