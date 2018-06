Mondial-2018: pour l'Espagne, "un incident assez incroyable" et "impossible en France", selon le président Le Graët

La soudaine éviction du sélectionneur espagnol Julen Lopetegui juste avant le Mondial-2018 est un "incident assez incroyable", et "impossible en France", a affirmé le président de la Fédération française Noël Le Graët jeudi.



"En France, c'est impossible de par la relation que j'entretiens avec (le sélectionneur) Didier Deschamps", a relevé le Graët.



"Changer de coach 48 heures avant un match important, ce n'est pas évident. Mais ils ont une grosse équipe et sont toujours présents dans les grandes compétitions", a-t-il conclu sur le sujet.



Lors du Mondial-2010, à Knysna, l'équipe de France avait stupéfait le monde entier lorsque ses joueurs avaient refusé de s'entraîner, faisant grève en solidarité avec leur coéquipier Nicolas Anelka, renvoyé de la sélection après avoir insulté le sélectionneur Raymond Domenech.



L'Espagne s'est séparée mercredi de son sélectionneur Julen Lopetegui qui a eu la mauvaise idée d'annoncer la veille son départ pour le Real Madrid après la Coupe du monde, alors que l'équilibre entre joueurs du Real et du FC Barcelone est une question sensible en équipe d'Espagne.



C'est Fernando Hierro, ancien défenseur emblématique de la Roja, qui prend les manettes d'une sélection considérée avant ce psychodrame comme une des favorites.