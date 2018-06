Mondial-2018: le Mexique fait tomber l'Allemagne, championne du monde

Agressive et déterminée, l'équipe du sélectionneur Juan Carlos Osorio n'a pas fait de complexe face aux Allemands.



Le but de la victoire a été inscrit par l'ailier du PSV Eindhoven Hirving Lozano (35e), pour créer la plus grosse surprise de la Coupe du monde russe. Le jeune joueur a bien conclu dans la surface une des nombreuses contre-attaques mexicaines.



Contre une "Tri" bien en place et portée par les milliers de supporters bouillants qui ont mis l'ambiance depuis plusieurs jours dans les rues de Moscou, les Allemands ont confirmé les faiblesses entrevues lors de leurs derniers matches de préparation



Les supporters del Tri présents au stade Loujniki explosent alors que des milliers des mexicains sortent dans la rue pour fêter leur équipe après cette victoire historique. Habitué aux huitièmes de finale, le Mexique espère cette fois aller plus loin, un exploit qu'il n'a réussi que lors des deux éditions organisées à domicile, en 1970 et 1986, avec des quarts de finale à chaque fois.