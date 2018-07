Mondial 2018 : le Brésil de Neymar qualifié pour les quarts, Mexique éliminé

Neymar a tenu son rang, buteur et passeur: Le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial-2018, aux dépens du Mexique (2-0), lundi à Samara.



La Seleçao rencontrera vendredi en quart le vainqueur de Belgique-Japon, disputé en soirée (20h00 française). Neymar a ouvert le score et offert une balle - légèrement touchée par le gardien mexicain - à Roberto Firmino sur le 2e but auriverde. Le Mexique est maudit: c'est sa 7e élimination consécutive en 8e de finale d'une Coupe du monde.



A Samara (Samara Arena): Brésil bat Mexique 2 à 0 (0-0)



Spectateurs: 41.970



Arbitre: G. Rocchi (ITA)



Possession de balle:



Brésil: 50 %



Mexique: 50 %



Buts:



Brésil: Neymar (51), Firmino (88)



Avertissements:



Brésil: Filipe Luis (43), Casemiro (59)



Mexique: Alvarez (38), Herrera (55), Salcedo (77), Guardado (90+2)



Les équipes:



Brésil: Alisson - Fagner, T. Silva (cap), Miranda, Filipe Luis - Paulinho (Fernandinho 80), Casemiro, Coutinho (Firmino 86) - Willian (Marquinhos 90+1), Jesus, Neymar



Entraîneur: Tite



Mexique: Ochoa - Alvarez (Dos Santos 55), Salcedo, Ayala, Gallardo - Herrera, Marquez (cap) (Layun 46) - Guardado, Vela, J. Hernandez (Jimenez 60), Lozano



Entraîneur: Juan Carlos Osorio