Mondial-2018/Préparation: Victoire du Maroc en amical face à l'Estonie (3-1)

Costauds physiquement et concentrés, les Lions de l'Atlas ont dicté leur loi du jeu dès l'entame de la rencontre. Ils sont parvenus à ouvrir le score, après seulement 11 minutes, suite à une action collective bien travaillée. Ziyech à la première passe, El Kaabi à la remise, Boussoufa au centrage et Belhanda à la conclusion.



Après cette ouverture du score, les hommes d’Hervé Renard ont dominé la rencontre de bout en bout, ne laissant pas la moindre chance aux locaux de développer et mettre en place leurs mécanismes de jeu.



Le deuxième but du Maroc a été inscrit à la 38è minute par Ziyech qui a transformé un pénalty, obtenu quelques seconde auparavant par Amine Harit, après un débordement sur le côté gauche. Le joueur de Malaga Youseff En-Nesyrile a triplé la mise à la 72 minute du jeu.



Toujours dans le cadre de leur préparation pour le Mondial russe, les Marocains avaient fait match nul blanc face à l’Ukraine, le 31 mai à Genève, avant de s’imposer, une semaine après à la même ville, face à la Slovaquie (2-1).



Placés au groupe B, les Lions de l'Atlas entameront le 15 juin à Saint-Pétersbourg les phases finales du Mondial face à la sélection iranienne. Ils devront livrer cinq jours plus tard leur deuxième match de poule contre le Onze portugais (20 juin) au stade de Loujniki de Moscou, avant de clore, le 25 juin, leur parcours du premier tour à Kaliningrad contre l'Espagne.