Le Maroc menait 2 buts à 1 à 10 minutes du terme de cette dernière journée du groupe B. Mais à la faveur d'un but d'Aspas validé après utilisation de l'arbitrage assisté par la vidéo dans le temps additionnel, les hommes de Fernando Hierro ont égalisé (2-2). Dans le même temps, le nul du Portugal et de l'Iran lui permet de terminer première de son groupe et donc de rencontrer la Russie, deuxième du groupe A, en huitièmes de finale, dimanche à 16 heures.