Mondial 2018 : Les belges troisièmes, une première de leur histoire

Les diables Rouges ont signé une victoire probante, samedi à Saint-Pétersbourg, pour s'adjuger la 3ème place de la Coupe du Monde en dominant de belle manière les Anglais par 2-0 (1-0) et écrire une nouvelle page de leur histoire.



Le match n’avait rien de rencontre de "déprime" pour cause de leur échec en demi-finale, les Diables Rouges ont emballé le jeu pour déverrouiller à leur première action sérieuse. Chadli, lancé dans le dos des défenseurs sur le flanc gauche, remet en pleine surface pour Meunier (4è) qui fausse la politesse au défenseur axial et, à bout portant, trompe Pickford.



Ils en veulent tellement pour qu’au sifflet final de l’Iranien Faghani ils réussissent le meilleur résultat dans un mondial d’autant que le football belge est encore "traumatisé" pour sa quatrième place au Mexique (1986) après une défaite contre les Bleus dans la "petite finale". Pour cela, les Diables étaient conscients de l’obligation d’avoir le dessus pour la deuxième fois en Russie 2018 sur l’Angleterre (1-0 en match de poule).



Du côté anglais, cela prenait les allures d’une démobilisation. Avec cinq changements par rapport au onze de départ de la demi-finale, les Trois Lions ont été complètement submergés sauvant, coup sur coup, à l’emporte pièce face à des belges qui trouvent le plaisir de jouer quand ils se projettent à l’avant dans des contres rapides, des armes qu’ils affectionnent fort bien, mais dont les tirs sont, à chaque fois, contrés par un pied trainard.



Assez passifs en ce début, les hommes de Southgate éprouvent moult difficultés à sortir le ballon ou à construire leur jeu surtout que le dézonage de Lukaku leur donne du tournis et offre plus d’espaces à ses coéquipiers. Ils devaient se réveiller pour éviter une nouvelle déception mais sont étouffés par des Diables Rouges, en dépit de leur volonté de s’installer dans le match. Ils ont simplement manqué d’idées pour progresser.



Avec l’entrée en jeu à la reprise du duo de Manchester United, Jesse Lingard et Marcus Rashford, en vue d’animer l’attaque, les Anglais ont foulé la pelouse avec de l’envie et se sont rapprochés dangereusement de la cage de Courtois en parvenant à poser davantage le jeu et en enchaînant les petites passes dont l’action merveilleusement menée à la 70è.



Une une-deux place admirablement Dier qui échappe au marquage de Kompany pour réussir à piquer le ballon au dessus de Courtois mais son coéquipier à Tottenham, Alderweireld, sauve sur la ligne en taclant.



La défense à quatre des belges a quelque peu facilité le retour des Trois Lions qui ne sont plus bloqués dans l’entrejeu et montrent plus de cohésion et d’inspiration collective mais ont trop pêché en insistant à vouloir chercher les coups de tête.



Ca sonne le réveil des Anglais qui retrouvent l’énergie pour se ruer et lancer toutes leurs forces afin de revenir dans le score au risque de se découvrir encore plus et d’être vulnérables aux rapides actions en rupture. Mais en fait, les belges, plus en retrait pour défendre, ont surtout "endormi" leurs adversaires du jour en les amenant à se livrer totalement.



Sur l’un des contres, Thomas Meunier d’une reprise de volée pour le doublé envoie un bolide que Jordan Pickford repousse d’une magistrale parade (80è) mais ce dernier n’a rien pu sur l’accélération rapide des belges. Suite à une passe en profondeur de Kevin De Bruyne dans la surface, Eden Hazard, en jambes et toujours en course pour le meilleur joueur du tournoi, crucifie le portier du plat de pied à raz de terre scellant l’issue de la finale de consolation.