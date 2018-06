Mondial 2018 : Le Mexique sanctionné par la FIFA pour les chants "discriminatoires et insultants" de ses supporteurs

L'instance disciplinaire de la Fifa a sanctionné la Fédération mexicaine (FMF) d'une amende de 8.600 euros après les chants "discriminatoires et insultants" de ses supporters lors de la première période de la victoire contre l'Allemagne (1-0) le 17 juin, rapporte jeudi la presse locale.



Plusieurs médias ont évoqué des insultes homophobes ("puto") visant le gardien allemand Manuel Neuer à chaque fois qu'il touchait le ballon.



La FIFA, qui avait annoncé lundi l'ouverture d'une enquête, a pris sa décision sur la base "des rapports de match, des précédents de la FMF et des preuves apportées, qui incluent des vidéos de l'incident ainsi que des exemples de certaines actions durables prises par la FMF pour sensibiliser ses supporters", précise la même source, en citant un communiqué de la fédération.



Le Comité de discipline de la Fifa a assorti l'amende d'un avertissement à la FMF, qui "peut faire face à des sanctions supplémentaires en cas de nouvelles infractions de ce type", souligne-t-on.



Dans une autre affaire, la Fifa a sanctionné la Fédération serbe d'une amende de près de 8.700 euros après que des supporters ont brandi "une bannière offensante et politique" lors du match contre le Costa Rica (1-0) le 17 juin.