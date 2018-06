Mondial-2018: L'Uruguay en quart contre la France, en battant le Portugal (2-1)

L'Uruguay rencontrera la France en quart de finale du Mondial-2018, après avoir sorti en 8e le Portugal (2-1) de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre, grâce à un doublé d'Edinson Cavani, qui est plus tard sorti blessé, samedi à Sotchi.



Les Bleus avaient éliminé un peu plus tôt l'Argentine (4-3). France-Uruguay se jouera vendredi à Nijni Novgorod (14h00 GMT). Messi et Ronaldo hors course, le Mondial-2018 vient de perdre 10 Ballons d'or (5 chacun).