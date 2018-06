Mondial-2018 - France: Matuidi, suspendu, privé du quart

Le milieu de l'équipe de France Blaise Matuidi, averti samedi une seconde fois dans le Mondial-2018, lors de la victoire contre l'Argentine (4-3) en 8e de finale, sera suspendu pour les quarts de finale.



Le joueur de la Juventus avait écopé d'un première carton jaune contre le Pérou (1-0), avant d'en recevoir un second contre l'Albiceleste à la 72e minute de la main de l'arbitre iranien Alireza Faghani.



"Le carton est très dur. Je ne parle même pas à l'arbitre. J'étais en train d'appeler Otamendi. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a mis ce carton. Je ne sais pas ce qu'il a pensé", a expliqué Matuidi, toujours un peu déconcerté quelques minutes après le coup de sifflet final, au micro de TF1.



"Je suis très déçu", a lâché l'ancien Stéphanois, qui garde confiance en ses coéquipiers pour la suite: "Ils vont faire le job, j'en suis persuadé."



Didier Deschamps de son côté a déclaré à propos de ce carton jaune, en conférence de presse: "Je ne sais pas si c'est des paroles, lui le trouve injuste, mais il a été donné... Si on peut le faire effacer, pourquoi pas, mais ça me semble difficile de revenir sur une décision. Je n'en sais pas le motif, c'est pour ça que Blaise est allé voir l'arbitre à la fin du match. Si le carton est maintenu, il sera toujours dans le groupe, parce qu'il est très important, mais malheureusement il ne pourra pas être sur le terrain".



La France rencontrera le vainqueur d'Uruguay-Portugal vendredi en quart de finale à Nijni Novgorod. Les cartons sont remis à zéro après les quarts de finale.