Mondial-2018 - Douze qualifiés, quatorze éliminés

Douze équipes (Russie, Uruguay, France, Danemark, Croatie, Argentine, Angleterre, Belgique, Espagne, Portugal, Mexique, Suède) sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde, que ne disputeront pas l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Maroc, le Pérou, le Costa Rica, le Panama, la Tunisie, la Pologne, l'Iran, l'Australie, le Nigeria, l'Islande, la Corée du Sud et l'Allemagne, tenante du titre.







Poule A:



Qualifiés: Uruguay et Russie



Éliminés: Arabie saoudite et Egypte







Poule B



Qualifiés: Espagne et Portugal



Éliminés: Iran et Maroc







Poule C



Qualifiés: France et Danemark



Éliminés: Pérou et Australie







Poule D



Qualifiés: Croatie et Argentine



Éliminés: Nigeria et Islande







Poule E



Qualifié: aucun



Éliminé: Costa Rica



Prochains rendez-vous (mercredi): Serbie - Brésil et Suisse - Costa Rica







Poule F



Qualifiés: Suède et Mexique



Éliminés: Allemagne et Corée du Sud











Poule G



Qualifiés: Angleterre et Belgique



Éliminés: Tunisie et Panama



Prochains rendez-vous (jeudi): Panama - Tunisie et Angleterre - Belgique







Poule H



Qualifié: aucun



Éliminée: Pologne



Prochains rendez-vous (jeudi): Sénégal - Colombie et Japon - Pologne