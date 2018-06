Mondial 2018 : Arrivée de l'équipe nationale marocaine en Russie

La sélection nationale a été accueillie à son arrivée à l'aéroport Chertovitskoye de Voronej par l'Ambassadeur du Maroc en Russie, M. Abdelakader Lachheb.



L'équipe nationale rejoindra la camp d'entraînement à Voronej avent de se rendre à Saint Pétersbourg où aura lieu le premier match face à l'équipe d’Iran, le 15 juin.



Après le match contre l’Iran, le Maroc, placé dans le groupe B, rencontrera l’équipe de Portugal (20 juin au Stade Loujniki à Moscou) et l’Espagne le 25 juin au Stade de Kaliningrad.



Il s'agit de la 5ème participation du Maroc au Mondial, après celles de 1970 et 1986 au Mexique, 1994 aux Etats-Unis et 1998 en France.



Samedi, la sélection nationale de football s’est imposée en amical face à son homologue estonienne par 3 buts à 1, pour le compte du dernier match de préparation des Lions de l’Atlas.



Toujours dans le cadre de leur préparation pour le Mondial russe, les Lions de l’Atlas avaient fait match nul blanc face à l’Ukraine, le 31 mai à Genève, avant de s’imposer, une semaine après à la même ville, face à la Slovaquie (2-1).