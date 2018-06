Mondial-2018 - André Silva pense que Portugal-Maroc "ne sera pas un match facile"

"Je pense que le Portugal est plus fort que le Maroc, si on compare les deux équipes", a expliqué lundi l'avant-centre portugais André Silva, tout en avertissant que "ce ne sera pas un match facile" contre son futur adversaire dans le groupe B du Mondial-2018.



"Je ne suis pas en train de dire que cela va être facile, nous devons respecter toutes les équipes, il n'y a pas de match facile en Coupe du Monde", a observé l'attaquant du Milan AC, qui était remplaçant lors du premier match du Portugal contre l'Espagne (3-3) mais pourrait être titulaire lors du match suivant.



"Tout le monde connaît le Maroc, on sait que la plupart des joueurs sont nés en Europe et le match contre l'Iran aurait pu avoir un résultat différent" (défaite 1-0 du Maroc sur un but contre son camp en fin de match), a expliqué Silva, qui "ne pense pas que le Portugal soit un favori pour la Coupe du Monde". "Nous pensons seulement à gagner le prochain match, face à un adversaire très difficile".



Interrogé sur son capitaine Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé face à la Roja, le Rossonero a expliqué qu'il s'agissait "d'un grand honneur de jouer avec lui, il est le meilleur joueur du monde, la relation se fait naturellement et il nous rend les choses plus simples. Je suis heureux d'être dans la même équipe que lui."



"C'est notre capitaine, quand il a besoin que je fasse quelque chose je suis toujours là et quand j'ai besoin de lui il est à mes côtés", a encore expliqué l'attaquant de 22 ans.