"Mon French Kit", une app sur smartphone pour aider les demandeurs de carte de séjour en France

Soutenue par l'Agence universitaire de la francophonie et la Fondation Orange, l'Université Bordeaux Montaigne, qui l'a conçu, a mis en accès libre et sans publicité cette application mobile sur Apple Store et Play Store.



"Le but est d'apprendre le français, langue d'intégration, qui va permettre d'obtenir à la fin une carte de séjour à travers les différentes étapes administratives", a indiqué Catherine Mathon, vice-présidente en charge du numérique et de l'innovation pédagogique de l'université bordelaise lors d'une présentation à la presse dans les locaux d'Orange à Bordeaux.



L'utilisateur de Mon French Kit se déplace sur la carte d'une ville imaginaire en découvrant pas à pas les institutions stratégiques. Sur son parcours, il doit répondre aux questions, apprendre à connaître les formulaires requis et peut acquérir progressivement du vocabulaire grâce au dialogue avec des agents de l'administration qui le guident jusqu'à l'obtention de sa carte de séjour pour résider sur le sol français. "L'objectif est que l'apprenant utilise toutes les interactions, tout le vocabulaire et les constructions grammaticales qu'il aura appris pour pouvoir les mettre effectivement en application dans les administrations", a précisé Catherine Mathon.



Lors de son cheminement fictif, le joueur est mis en situation dans les différentes administrations auxquelles il aura affaire lors de son parcours d'intégration telle que l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) et la PADA (Plateforme d'accueil des demandeurs d'asile).



Durant six mois, des étudiants bordelais, pédagogues, développeurs, graphistes, encadrés par des experts universitaires ont planché sur ce "serious game" qui est désormais accessible bien que toujours en phase de test.



La Fondation Orange consacre ses actions de mécénat à l'éducation, la santé et la culture, avec pour but de mettre le numérique au service des populations en difficultés.