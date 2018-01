Mohammed VI reçoit à Casablanca plusieurs ambassadeurs étrangers

Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, mardi au Palais Royal de Casablanca, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.



Il s’agit de :



- M. Zakalia Kote, Ambassadeur du Burkina Faso,



- M. Ezzedine Saïd Ahmed Al Asbahi, Ambassadeur de la République du Yémen,



- M. Ada Salissou, Ambassadeur de la République du Niger,



- M. Abdul Karim Hashim Mostafa, Ambassadeur de la République d’Irak,



- M. Takuji Hanatani, Ambassadeur du Japon,



- M. Alasana S.T Jammeh, Ambassadeur de la République de Gambie,



- M. Thomas Reilly, Ambassadeur du Royaume-Unis de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord,



- Mme. Berenince Abigail Owen-Jones, Ambassadeur de l'Australie,



- M. Stephane Mahamadu Dawni Yakubu, Ambassadeur de la République du Ghana,



- M. Baba Garba, Ambassadeur de la République fédérale du Nigéria,



- M. Li Li, Ambassadeur de la République populaire de Chine,



- M. Götz Schmidt-Bremme, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne,



- M. Marc Trenteseau, Ambassadeur du Royaume de Belgique,



- Mme Jasna Mileta, Ambassadeur de la République de Croatie,



- Mme Merethe Nergaard, Ambassadeur du Royaume du Norvège,



- Mme Barbara Bregato, Ambassadeur de la République d’Italie,



- Mme Claudia Wiedey, Ambassadeur de l'Union Européenne,



- M. Ashraf Ibrahim Ahmad Ibrahim, Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte,



- M. Hazim Issam Al Khatib Attamimi, Ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie,



- M. Jamal Abdellatif Saleh Choubki, Ambassadeur de la Palestine,



- Mme Astanah Banu Binti Shri Abdul Aziz, Ambassadeur de la Malaisie,



- M. Richelieu A. Williams, Ambassadeur de la République du Liberia.



Cette audience s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Coopération africaine, M. Mouhcine Jazouli, et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.