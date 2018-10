Mohammed VI reçoit Carlos Ghosn et Moulay Hafid Elalamy

Lors de cette audience, le Souverain a été informé du projet d’extension de la Société marocaine de constructions automobiles (SOMACA) par le doublement de sa capacité de production afin d’atteindre 160.000 véhicules par an à l’horizon 2022.



Avec ce doublement de la production de la SOMACA, le groupe Renault portera sa capacité de production au Maroc à 500.000 véhicules par an, dont 340.000 produits à l’usine de Tanger et ce dans le cadre du Programme d’accélération industrielle.



En 2007, la SOMACA avait exporté son premier véhicule "Made in Morroco". Depuis lors, c’est devenu une véritable plateforme d’exportation, puisque plus de 60 pc de sa production est destinée à l’export.



Cette extension de la SOMACA s’inscrit dans le cadre du développement du secteur automobile visant à atteindre une capacité de production d’un million de véhicules, tous constructeurs confondus, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 100 milliards de dirhams par an.



Le secteur automobile au Maroc enregistre actuellement un taux d’intégration locale de plus de 50 pc et emploie 85.000 personnes.