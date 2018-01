Mohammed VI propose la création d'un Observatoire de la Migration et d’un poste d’Envoyé spécial de l’UA chargé de la Migration

Mohammed VI a proposé, dans le cadre de l’Agenda africain pour la Migration, soumis au 30ème Sommet de l’Union Africaine (UA), la création d’un Observatoire Africain de la Migration et d’un poste d’Envoyé spécial de l’Union Africaine chargé de la Migration.



L’Observatoire Africain de la Migration, dont le travail sera basé sur le triptyque "comprendre, anticiper et agir", aura pour mission de développer l’observation et l’échange d’informations entre les pays africains, afin de favoriser une gestion maîtrisée des flux migratoires, a indiqué le Souverain dans un Message adressé au 30è Sommet de l’UA, dont lecture a été donnée, lundi à Addis-Abeba, par le Chef du Gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani.



'’Le Maroc propose d’abriter cet Observatoire’’, a souligné le souverain.



Quant au poste d’Envoyé spécial de l’UA chargé de la Migration, son titulaire aura pour mission de ‘’coordonner les politiques de l’Union dans ce domaine’’, a-t-il dit.



Ainsi, l’Agenda Africain pour la Migration propose, sur la gestion migratoire, une "démarche fondée sur des politiques nationales, sur une coordination sous régionale, une perspective continentale et un partenariat international", a indiqué SM le Roi, ajoutant que cet Agenda suppose un "changement de paradigme, une redéfinition introspective et positive de la migration, ainsi qu’une volonté politique réelle des Etats, qui ont : chacun a intérêt à ce que la migration se fasse dans la sécurité, la légalité, la régularité, l’ordre et le respect des droits humains".



‘’L’Agenda Africain pour la Migration, qui peut instruire le processus d’élaboration du Pacte Mondial pour des Migrations "sûres, ordonnées et régulières", doit tendre à faire de la migration un levier de co-développement, un pilier de la Coopération Sud-Sud, et un vecteur de solidarité", a assuré le roi.



A cet égard, le souverain a indiqué que le Maroc, qui abritera la Conférence Intergouvernementale d’adoption du Pacte Mondial ainsi que le Forum Global pour la Migration et le Développement en décembre 2018, s’engage à faire de ces rencontres multilatérales une tribune pour l'Afrique.



Pour le roi, cet Agenda part de l’idée qu’il faut connaître le phénomène migratoire dans ses différentes dimensions pour mieux l’appréhender, affirmant, dans ce cadre, qu’il est temps de déconstruire, « un à un » les mythes associés à la migration.



La migration est un "phénomène naturel qui constitue la solution et non pas le problème", a-t-il relevé, appelant à adopter une "perspective positive sur la question de la migration en mettant en avant la logique humaniste de responsabilité partagée et de solidarité".



La migration, qui demeure un enjeu planétaire et crucial pour le continent africain, mérite une "nouvelle approche afro-centrée conciliant le réalisme, la tolérance et la primauté de la raison sur les peurs", a assuré le souverain.