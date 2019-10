Mohammed VI présidera vendredi l'ouverture de la première session de la 4ème année législative

b[le Roi Mohammed VI présidera, vendredi, l’ouverture de la première session de la quatrième année législative de la 10-ème législature, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.



A cette occasion, le Roi prononcera un Discours devant les membres des deux chambres du Parlement : la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Le Discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 14H30.