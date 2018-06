Mohammed VI préside à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr

Après les prières d'Al-Icha et des Taraouih, des versets du Saint Coran ont été récités par l'enfant Mohamed Aghlaich (12 ans, originaire de la ville de M'diq), lauréat du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Le Roi a ensuite été salué par le jeune déclamateur, à qui le Souverain a remis le Prix.



Par la suite, le professeur Mohamed Salaheddine El Mestaoui, Alem de la République tunisienne, a prononcé devant le Souverain une allocution au nom des oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1439, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à au Roi pour l'accueil et l'hospitalité qui leurs ont été réservés.



M. El Mestaoui a, ainsi, souligné que les causeries religieuses, initiés par le Roi Mohammed VI, ont permis au Maroc de s’ériger en une icône dont le rayonnement dépasse les frontières, saluant à cette occasion les différentes initiatives entreprises par le Souverain dans le domaine religieux, notamment la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains et de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates.



Cet Institut, ajouté M. El Mestaoui, est devenu au fil des années une destination privilégiée des étudiants, particulièrement ceux issus de pays africains, qui y acquièrent des connaissances et des formations équilibrées leur permettant la diffusion de l’image réelle de l’Islam authentique et de ses préceptes de modération, de cohabitation, de tolérance, et de paix.



Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih Al-Boukhari, faite par M. Lahcen Sguenfele, président du Conseil local des Oulémas de Skhirate-Témara, après lecture de "Hadith Al Khatm", par le fquih Mohamed Assebane, membre du Conseil local des Oulémas de Rabat, et prêcheur «Khatib» de la mosquée Ahl Fès de Rabat.



Le Souverain a, par la suite, remis les Prix Mohammed VI "Ahl Al-Qurâan" et "Ahl Al-Hadith", respectivement à M. Mohamed Balouali de la ville de Taourirte et M. El Houssine Ait Said, de la ville de Marrakech.



Le Roi a également remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ses trois catégories à M. Hassan Ait Ouhamane de la province d’El Haouz (Prix de la méthodologie d'apprentissage), à M. Mohamed Barhoumi de la ville de Marrakech (Prix du rendement), et à Mme Rajae Selouane de la ville de Fès (Prix de la gestion).



Le Souverain a ensuite remis le Prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, créé sur Hautes Instructions du Roi dans ses deux catégories, respectivement à M. Ahmed Mechhidane El Merbouh de la ville de Tanger (Prix de l’excellence) et à M. Afquir Abdelghani de la ville de Salé (Prix honorifique).



Cette veillée s'est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, de Conseillers du Roi, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique des pays islamiques accrédité au Maroc, des officiers supérieurs de l'état-major général des Forces Armées Royales, des oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan, des présidents des Conseils locaux des oulémas, des élus, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires.