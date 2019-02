Mohammed VI préside une séance de travail sur la Formation professionnelle

Le Roi Mohammed VI a présidé ce jeudi 28 février au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée au programme de mise à niveau de l'offre de Formation professionnelle et de rénovation des filières et des méthodes pédagogiques, annonce un communiqué du cabinet royal cité par la MAP.



Cette séance de travail fait suite aux deux réunions précédentes consacrées au secteur de la formation professionnelle, qui bénéficie d’une Haute Sollicitude Royale constante, en tant que levier stratégique de compétitivité et voie prometteuse pour l’insertion professionnelle de la jeunesse.



Le Souverain a, dans ce sens, appelé à adopter une démarche réaliste qui série de manière rigoureuse les priorités en fonction des besoins de l’économie nationale et du marché du travail, des attentes sociales et des aspirations des Marocains.



Ce programme de mise à niveau, en cours de finalisation et élaboré conformément aux Hautes Orientations et Observations Royales, fera l’objet d’une présentation lors d’une prochaine et dernière réunion de la commission.



La séance de travail s'est déroulée en présence de M. Saad Dine El Otmani, Chef du gouvernement, M. Omar Azzimane, Conseiller du Roi, président du Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique, M. Fouad Ali El Himma, Conseiller du Souverain, M. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, M. Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Saaïd Amzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, M. Abdelkader Amara, ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. Anas Doukkali, ministre de la Santé, M. Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, M. Mohamed Yatim, ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, et Mme Loubna Tricha, directrice générale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).