Mohammed VI préside à Rabat une séance de présentation de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle

Le Roi Mohammed VI a présidé, jeudi 04 avril 2019 au Palais Royal à Rabat, une séance de présentation de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des ‘Cités des Métiers et des Compétences’ dans chaque région, annonce un communiqué d u Cabinet royal.



Cette séance vient parachever la série de réunions précédentes, présidées par le Roi, consacrées à la promotion du secteur de la formation professionnelle.



Ont été présents à cette séance le Chef du gouvernement, les Conseillers du Souverain, les membres du gouvernement, la Directrice générale de l’Office de la Formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).