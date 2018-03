Mohammed VI offre un dîner en l'honneur du Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar

Le Roi Mohammed VI a offert, dimanche soir à Rabat, un dîner en l’honneur du Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, actuellement en visite de travail dans le Royaume, présidé par le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani.



Ont été conviés à ce dîner le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach et les conseillers du Roi MM. Taieb Fassi Fihri, Omar Azziman, Omar Kabbaj, Yassir Zenagui et Abdellatif Menouni, ainsi que des membres du gouvernement, des opérateurs économiques et de hautes personnalités.



Y ont également assisté, côté qatari, les membres de la délégation officielle accompagnant le Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar.