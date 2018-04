Mohammed VI offre un dîner en l'honneur des invités et participants au 13è SIAM

Ont assisté à ce dîner, qui a été présidé par le Chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani, les présidents des Chambres des représentants et des conseillers, respectivement MM. Habib El Malki et Abdelhakim Benchamach, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédités à Rabat, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires.



Le Chef du gouvernement a procédé, à cette occasion, à la remise des trophées au profit des 24 meilleures unités de production qui se sont distinguées par leur esprit d’innovation, de mobilisation et de promotion de leurs produits.



Des prix de mérite et d’encouragement ont été également décernés à plusieurs exposants et participants qui se sont illustrés dans les différents pôles du SIAM 2018 ainsi qu'aux meilleurs éleveurs par race.



Ainsi les Pays-Bas, invités d'honneur de cette édition, se sont vus attribuer le prix du meilleur stand, alors que le prix de la meilleure participation étrangère au Salon a été décerné à la Turquie.