Mohammed VI: l'initiative d'autonomie constitue la seule voie possible pour un règlement du conflit du Sahara marocain

Le roi Mohammed VI a affirmé que l'Initiative d’autonomie constitue la traduction concrète de la solution recherchée et "la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit" autour du Sahara marocain dans le respect total de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume.



"Sérieuse, crédible, judicieuse dans ses orientations, l’Initiative d’autonomie constitue la traduction concrète de la solution recherchée. En effet, elle est la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit, dans le respect total de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume", a insisté le souverain dans un discours adressé mercredi soir à la Nation à l’occasion du 44è anniversaire de la Marche verte.



Le roi a relevé, dans ce sens, que cette perspective s'est renforcée du fait qu'un nombre sans cesse croissant de pays (pour être plus précis 163 à ce jour) ne reconnaissent pas l’entité fictive de la RASD, notant que l’Initiative d’autonomie est également confortée par les partenariats et les accords qui lient les grandes puissances ainsi qu’un certain nombre de pays frères et amis du Royaume et qui couvrent toutes ses régions, y compris les Provinces du Sud.



Le souverain a fait savoir que sur la question du Sahara, "le Maroc a toujours affiché une position claire, inspirée par une foi inébranlable dans la justesse de sa Cause et la légitimité de ses droits", soulignant que le Royaume continuera, avec sincérité et bonne foi, à œuvrer, conformément au processus politique exclusivement onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité, pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et consensuelle.