Mohammed VI inaugure à Salé l'hôpital préfectoral "Prince Moulay Abdallah"

Le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi à l’arrondissement Hssain (Préfecture de Salé), à l’inauguration de l’hôpital préfectoral «Prince Moulay Abdallah», d’une capacité d’accueil de 250 lits et ayant nécessité des investissements de l’ordre de 312 millions de dirhams.



A forte portée sociale, ce projet traduit l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de base et leur rapprochement des citoyens.



Cette nouvelle structure hospitalière, qui desservira une population de plus d’un million d’habitants, permettra d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région Rabat-Salé-Kénitra, tout en favorisant le désengorgement du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat, pépinière de compétences et structure de recherche médicale de dimension nationale.



Construit sur un terrain de 3,7 hectares, le nouvel hôpital préfectoral «Prince Moulay Abdallah», doté d’équipements à la pointe de la technologie, contribue ainsi au rapprochement des services de santé de base des citoyens qui n’ont désormais plus besoin de se déplacer à Rabat pour des chirurgies compliquées ou certaines pathologies difficiles.



Il comporte un département médico-technique (unité d’imagerie médicale, unité de biologie médicale, unité de réanimation, unité d’exploration fonctionnelle), un service des urgences, une banque de sang, un hôpital du jour, ainsi qu’un département Mère-Enfant abritant des unités de gynéco-obstétrique et de pédiatrie.



L’hôpital préfectoral «Prince Moulay Abdallah» comprend également des départements de chirurgie, de traumato-orthopédie-neurologie, d’ophtalmologie-ORL-stomato, des unités de néphrologie/hémodialyse et de diagnostic polyvalent, un héliport, des guichets RAMED, CNOPS, CNSS, et d’autres dépendances administratives et techniques.



Réalisée par le ministère de la Santé, cette nouvelle structure hospitalière offrira des soins personnalisés aux populations de la ville de Salé, dans un cadre moderne et humanisé, répondant à la dimension sociale et citoyenne symbolique de l’Hôpital.



A noter que le nouvel hôpital, sis à l’arrondissement Hssain, sera desservi par la ligne deux du Tramway de Rabat – Salé, dont le projet d’extension est en cours de réalisation.



A cette occasion, le Roi a posé pour une photo-souvenir avec le staff médical, paramédical, technique et administratif de l’hôpital préfectoral «Prince Moulay Abdallah» de Salé.