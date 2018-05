Mohammed VI inaugure à Rabat un Centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux

Porté par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ce projet, le premier du genre au Royaume, témoigne de l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain au secteur de l’enseignement, levier stratégique du progrès de la société, et aux jeunes, véritable richesse de la Nation et moteur de son développement global et intégré.



A forte valeur ajoutée sociale, ce Centre procède du choix opéré par la Fondation faisant de la formation, de l’épanouissement et de l’intégration socioprofessionnelle des jeunes les pièces maîtresses de son action, ainsi que de sa volonté de développer des compétences dans le secteur de l’éducation afin d’accompagner les réformes engagées par le Maroc dans ce domaine, notamment la généralisation du préscolaire dans l’enseignement public.



Mobilisant une enveloppe budgétaire de l’ordre de 12 millions de dirhams, le Centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux, d’une capacité de 160 stagiaires, offrira aux personnes bénéficiaires des formations qualifiantes et diplômantes dans des métiers sociaux, notamment ceux des éducateurs spécialisés, des éducateurs du préscolaire et des aides de vie sociale.



Il devra également assurer des formations continues au profit du personnel enseignant, outre l’éducation et la préscolarisation de près de 175 enfants issus de milieux défavorisés.



Construit sur un terrain de 3.400 m2, le nouvel établissement comporte deux grandes crèches pédagogiques abritant des salles de cours (petite, moyenne et grande section), d’éducation sensorielle et motrice, de jeux et de repos, une bibliothèque, des aires de jeux plein-air, ainsi que des salles de formation pour les éducateurs du préscolaires et pour les auxiliaires de la petite enfance, de formation des éducateurs spécialisés, d’informatique, de langues et de cours pratiques pour les aides de vie sociale.



Ce projet pilote, dont les travaux de réalisation ont été lancés par le Souverain le 30 mai 2017, est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le Conseil préfectoral de Rabat. Sa gestion est assurée par la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire et l’Office de la Formation professionnelle et de la promotion du travail.