Mohammed VI félicite Juan Carlos 1er, ancien Roi d'Espagne, pour le succès de son intervention chirurgicale

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi Juan Carlos 1er, ancien Roi d'Espagne, suite au succès de l'intervention chirurgicale qu'il a subie au niveau du cœur.



Dans ce message, le Roi affirme partager avec l'ancien Roi d'Espagne et son illustre famille royale la joie du succès de cette opération, lui souhaitant un prompt rétablissement et une bonne santé.



"Tout en vous réitérant Ma satisfaction ainsi que Mon inquiétude pour Votre précieuse santé, Je vous prie d’agréer, Majesté et grand ami, l'expression de Mon amitié et de ma haute considération", ajoute le Souverain.