Mohammed VI félicite Abdelmadjid Tebboune, suite à son élection président de l'Algérie

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune, suite à son élection président de la République algérienne démocratique et populaire.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses vœux de plein succès à M. Abdelmadjid Tebboune dans ses hautes missions.



SM le Roi réitère également Son précédent appel pour ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins, sur la base de la confiance mutuelle et du dialogue constructif.