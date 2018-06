Mohammed VI donne ses instructions pour une meilleure rationalisation des ressources humaines parmi le corps des agents d'autorité

Le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions au ministre de l'Intérieur pour prendre les mesures nécessaires en vue d'une meilleure efficacité et une rationalisation exemplaire des ressources humaines parmi le corps des agents d'autorité, et ce à travers la consécration des critères de compétence et de mérite dans la nomination aux postes de responsabilité au sein de ce corps, indique le ministère de l'Intérieur.



A la lumière de ce qui précède, une nouvelle procédure sera adoptée et appliquée dans la nomination dans les postes de responsabilité au sein de ce corps, fondée sur la mise en valeur des compétences et l'application des principes du mérite et d'égalité des chances, ajoute le ministère dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.



Le principe constitutionnel de reddition des comptes sera appliqué à l'encontre de quiconque aura failli dans l’exercice de son devoir et de ses responsabilités professionnelles, relève le ministère, précisant que cette mesure n'exclura aucun niveau de responsabilité au sein du corps des agents d'autorité.