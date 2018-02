Mohammed VI donne ses instructions pour renforcer le dispositif anti-froid

Le roi Mohammed V a donnée ses hautes instructions aux départements gouvernementaux et aux services concernés afin de poursuivre la mobilisation et de déployer davantage d'efforts pour atténuer les effets négatifs de la vague de chutes de neige et de fortes pluies ainsi que la forte baisse des températures que connaissent certaines préfectures et provinces du Royaume et à prendre toutes les mesures pour le désenclavement des régions affectées et à apporter assistance et soutien à leurs populations, indique, mercredi, un communiqué du ministère de l'Intérieur.



Il a également ordonné la poursuite des efforts à travers la mobilisation totale de tous les moyens logistiques et humains afin d'atténuer les effets des changements climatiques et des mauvaises conditions météorologiques sur les populations des régions concernées, ajoute le communiqué.