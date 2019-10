Mohammed VI appelle les parlementaires à aborder l'année législative dans la perspective de l'étape nouvelle esquissée dans le discours du Trône

Le Roi Mohammed VI a appelé, vendredi, les parlementaires à aborder la quatrième année de la présente législature dans la perspective de l'étape nouvelle dont le Souverain a esquissé les contours lors du dernier Discours du Trône, et à oeuvrer pour réunir les conditions favorable à son aboutissement.



"Il vous appartient, donc, de saisir cette conjoncture favorable pour vous acquitter au mieux de la mission dont les citoyens vous ont investis. Votre devoir est aussi d’agir dans un esprit d’émulation constructive afin de servir leurs intérêts, défendre les Causes nationales", a dit le Souverain dans un Discours prononcé devant les membres des deux Chambres du Parlement, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 4ème année législative de la 10-ème législature.



"Vous devez aussi aborder cette année législative dans la perspective de l'étape nouvelle dont Nous avons esquissé les contours lors du dernier Discours du Trône", a affirmé le Roi.



Cette étape qui s’amorce dès à présent, a souligné le Roi, “requiert une implication unanime, fondée sur une confiance redoublée, une volonté ferme d’œuvrer dans un esprit de collaboration et d’unité, une mobilisation vigilante”.



Le Roi a fait observer que cette année législative "doit être marquée du sceau de la responsabilité et du sérieux", relevant qu'elle a "la particularité d’être éloignée du temps des élections, généralement ponctué de tensions".



Cette étape doit aussi “se caractériser par le souci de transcender les vaines querelles et d’enrayer toute perte de temps et d’énergie”, a ajouté Le Roi, faisant remarquer que "ses chantiers prioritaires sont l’opérationnalisation des réformes, le suivi des décisions, la réalisation des projets”. En vertu de la Constitution, a poursuivi le Souverain, le Parlement est investi “de larges attributions en matière de production législative, de contrôle de l’action gouvernementale, d’évaluation des politiques publiques”.



Les parlementaires sont donc “responsables de la qualité des lois qui encadrent la mise en œuvre effective des projets et des décisions, afin que l’action entreprise reflète bien les dynamiques à l’œuvre au sein de la société, et qu’elle réponde aux attentes et aux préoccupations des citoyens”, a souligné le Roi, appelant les membres du parlement à “suivre l’action du gouvernement en termes de gestion des affaires publiques, tous domaines confondus et de veiller scrupuleusement à son adéquation avec les préoccupations réelles des citoyens” .