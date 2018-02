Mohammed VI adresse des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de l'accident de Tanger

Le roi Mohammed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de l’accident survenu samedi à Tanger entre un train de transport de marchandises et un véhicule de transport de personnel et a pris en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés, indique un communiqué du Cabinet royal, dont voici le texte :



En cette douloureuse circonstance, le souverain a donné ses sautes instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’apporter soutien et aide aux familles des victimes et aux blessés.



Partageant la peine des familles des victimes et afin d’alléger leurs souffrances en cette douloureuse épreuve, le Souverain a décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessé, ajoute le communiqué.



Six personnes ont été tuées et 14 blessées samedi matin dans une collision entre un train de marchandises et un minibus à un passage à niveau près de Tanger dans le nord du Maroc, ont annoncé les autorités locales.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident survenu entre la ville de Tanger et le port de Tanger Med, selon la même source.



Le train de marchandises a percuté samedi à l'aube un minibus immobilisé au milieu du passage à niveau, a indiqué la société ferroviaire publique ONCF dans un communiqué.



La compagnie ferroviaire a appelé "à la prudence et au respect de la signalisation routière aux abords des passages à niveau".



Les blessés ont été évacués sur l'hôpital de Tanger.



Une enquête est ouverte par les services de Police sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de l’accident.



Le Maroc a lancé une "stratégie nationale de la sécurité routière", avec comme objectif affiché de réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2026.



Près de 3.500 personnes trouvent chaque année la mort dans des accidents sur les routes du royaume.