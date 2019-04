Mohammed VI accomplit la prière du vendredi à la mosquée Othmane Ibn Affane à Douiyet

L'imam a entamé son prêche en soulignant l’importance de répondre à l’appel d’Allah et de son Messager du fait que l’obéissance au Créateur garantit une vie digne et heureuse, où le croyant s’évertue à observer les injonctions divines et à éviter les interdits, une vie animée par la foi sincère et les bonnes actions qui confèrent quiétude et bonheur ici-bas comme dans l’au-delà.



Il a expliqué que répondre à l’appel d’Allah et de son Messager est un acte qui équivaut, dans sa globalité, à répondre à l’appel de la vie heureuse au sens plein du terme, celle qui ravive les cœurs et les esprits des croyants, les sauve de l’ignorance, de l’inquiétude et de l’égarement, et illumine leur voie pour les bonnes œuvres.



C’est la vie, a-t-il poursuivi, qui anime l’ensemble de la communauté et l’oriente par la participation active et dynamique à édifier une société juste et équitable où les individus rivalisent pour accomplir les bonnes œuvres, sur la voie de la construction, de l’élévation et de la perfection.



Selon lui, si le croyant observe certes les orientations de la religion dans ses prières, il est tout aussi appelé à s’inspirer des enseignements de cette religion, en faisant de l’obéissance d’Allah et de son Messager une vertu cardinale qui lui assure une vie basée sur la foi, le bonheur et la réussite.



L’imam a également rappelé que les croyants qui répondent à l’appel d’Allah, ceux qui accomplissent les bonnes œuvres envers les créatures et s’abstiennent des interdits, seront rétribués pour leurs actes dans l’au-delà, contrairement aux incroyants, aux hésitants et aux hypocrites.



Il a souligné que les compagnons du Prophète Sidna Mohammed ont été guidés à répondre à l’appel d’Allah dans l’accomplissement de leurs œuvres, et c’est pourquoi, durant Son époque, d’énormes bienfaits et des réalisations grandioses ont vu le jour au profit de l’Islam et des musulmans.



Aussi a-t-il mis l’accent sur l’impératif de lire le Coran et d’en examiner les enseignements qui permettent de réaliser une vie heureuse, de suivre dans ce sens la Sounna réelle du Prophète, et d’observer les orientations du Commandeur des croyants «qui nous conseille et nous oriente et planifie pour notre vie heureuse dans tous les domaines, et gare à quiconque d’entre nous se comporterait avec légèreté à l’égard des besoins de la Patrie».



A la fin du prêche, l’imam a imploré le Tout-Puissant de bénir les actions et les intentions du Roi, Amir Al Mouminne qui «porte les soucis de cette nation de jour comme de nuit », de réaliser tous Ses espoirs, et de Le rétribuer amplement pour avoir doté la Oumma des moyens de conseils et de fatwa pour qu’elle puise la religion de sa source.



L’imam a également imploré le Très-Haut de glorifier Amir Al Mouminine et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.



Il a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis.