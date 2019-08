Mohammed VI accomplit la prière de l’Aïd Al Adha à la mosquée Hassan II à Tétouan

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et du Prince Moulay Ismaïl, a accompli lundi la prière de l'Aïd Al-Adha à la mosquée Hassan II à Tétouan.



De nombreux citoyens se sont massés tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège royal, de la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan à la Mosquée Hassan II, pour partager avec le Roi, la joie de ce jour béni et souhaiter au Souverain bonne fête et longue vie.



A son arrivée à la mosquée, le Souverain a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.



Après la prière de l'Aïd, l'Imam a souligné dans son prêche les significations profondes de l'Aïd Al Adha qui couronne les dix premiers jours de Dou Al Hijja durant lesquels les musulmans raffermissent leur foi en Dieu et Lui rendre grâce pour les nombreux bienfaits dont Ils les a gratifiés.



Cette fête est une occasion, a ajouté l'Imam, pour les parents d'apprendre à leurs enfants les significations religieuses et sociales de ce jour béni, symbole du sacrifice, notant que l'Aïd Al Adha rappelle les enseignements de l'histoire de Sidna Ibrahim, Prières et Salut sur Lui, avec son fils Ismaïl, qui mettent en exergue la soumission totale au Créateur.



Le Roi a ensuite été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté au Souverain leurs félicitations et leurs meilleurs vœux. Par la suite, le Roi a procédé au rituel du sacrifice. L'Imam de la mosquée a, ensuite, procédé à l'immolation du deuxième mouton.



A l'issue de cette cérémonie, le Roi a regagné le Palais Royal alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête.



Au Palais Royal, le Roi a reçu les vœux du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et du Prince Moulay Ismaïl.



Le Roi a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers du Souverain, des membres du gouvernement, des Hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du Souverain, des officiers supérieurs de l'état-major général des Forces Armées Royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.