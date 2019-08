Mohammed VI : Le nouveau modèle de développement constitue une assise solide

Le Roi Mohammed VI a affirmé, mardi, que le modèle de développement escompté constitue, dans sa nouvelle version, une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social emportant une adhésion unanime.



"Notre ambition est que, dans sa nouvelle version, ce modèle de développement constitue une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social emportant une adhésion unanime, en l'occurrence celle de l'Etat et de ses institutions, celle des forces vives de la nation incluant le secteur privé, les formations politiques et les syndicats, les associations, ainsi que celle de l'ensemble des citoyens", a souligné le Souverain dans un discours adressé à la Nation à l'occasion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.



Le Roi a émis le souhait que ce modèle soit le socle de l'étape nouvelle "dont Nous avons esquissé les contours dans le dernier Discours du Trône, étape à laquelle Nous avons assigné comme mots d’ordre +Responsabilité et Essor+".



Relevant que le citoyen marocain est au centre du processus de développement dont il constitue la principale finalité, le Souverain a fait remarquer que les grandes affaires du pays devraient être traitées dans le cadre d'une approche participative et inclusive pour garantir l'implication de toutes les forces vives de la nation.



C'est dans ce même esprit que s'inscrit la mise en place de la Commission spéciale sur le modèle de développement, a indiqué le Roi, émettant le souhait que cette Commission remplisse une triple mission de réajustement, d’anticipation, de prospective pour permettre au Maroc d’aborder l’avenir avec sérénité et assurance.



Mettant l'accent sur la portée nationale du travail de la Commission et de ses futures recommandations, le Souverain a insisté que ce modèle de développement s’affirmera comme authentiquement marocain.



"Outre des mécanismes de mise en œuvre et de suivi adaptés, il Nous paraît en effet indispensable de proposer un modèle que les Marocains aient la volonté de s’approprier et de faire réussir", a affirmé le Roi.



Le Souverain a, en outre, souligné que le renouvellement du modèle de développement, ainsi que les projets et les programmes lancés sous l'impulsion royale, visent à faire avancer le Maroc sur la voie du progrès, à améliorer les conditions de vie de ses citoyens et à réduire les inégalités sociales et spatiales.