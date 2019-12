Mohammed VI : L'application effective de la régionalisation avancée reste tributaire de la mise en place d’une politique régionale clairement définie

L’application effective de la régionalisation avancée, de ses principes théoriques comme de ses modalités pratiques, reste tributaire de la mise en place d’une politique régionale clairement définie et réalisable en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, a souligné le Roi Mohammed VI.



'’Un tel processus doit être mené en accord avec une politique publique intégrant la dimension régionale, s’appuyant sur une économie forte et efficiente, génératrice de croissance, pourvoyeuse d’emplois et garante de justice sociale et s’attachant à conférer une efficacité accrue aux programmes et aux projets entrepris au niveau territorial pour qu’ils puissent profiter réellement aux bénéficiaires ciblés’’, a indiqué le Roi dans un message adressé, vendredi à Agadir, aux participants aux premières Assises nationales de la régionalisation avancée.



‘’C’est dans cette optique que Nous avons veillé, dès sa mise en place, à traduire cette approche dans les faits, en prenant comme point de départ Nos provinces récupérées du Sud’’, a relevé le Souverain, ajoutant que pour cela, ‘’Nous avons mis en chantier un modèle de développement intégré, respectant les spécificités de la région et s’appuyant sur un large éventail de chantiers structurants, mis au service de sa population et destinés à satisfaire ses attentes’’.



SM le Roi a mis l’accent, d’autre part, sur la nécessité pour les collectivités territoriales, les services déconcentrés et les établissements publics de mobiliser leurs ressources humaines, financières et logistiques pour offrir des prestations publiques couvrant efficacement et équitablement l’ensemble du territoire national.



Le Souverain a souligné, dans ce cadre, que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée, pour importants qu’ils sont, resteront en-deçà du niveau requis, s’ils ne sont pas étayés par des mesures d’accompagnement permettant aux régions d’exercer efficacement leurs différentes attributions.



Sa Majesté le Roi a également appelé à renforcer et enrichir l’effort d’investissement public par une ouverture au secteur privé. ‘’En l’espèce, pour favoriser l’investissement privé, il convient de lui faciliter l’accès aux informations sur les opportunités régionales, notamment celles liées aux domaines jugés prioritaires pour la Région, en particulier le capital foncier, l’aménagement territorial, les créneaux de développement’’, a préconisé le Roi.



Parallèlement, une importance particulière devra être accordée au renforcement de la coopération décentralisée internationale en tant que levier d’accompagnement du chantier de la régionalisation avancée, à la mise en place de nouveaux partenariats stratégiques capables de s’ajuster à l’action ambitieuse menée par la diplomatie marocaine à l’échelle africaine, a souligné le Souverain.