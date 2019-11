"Mohammed V: Oeuvre d'un Roi et d'un peuple", nouvelle publication de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche

"Mohammed V: Oeuvre d'un Roi et d'un peuple" est l'intitulé d'une nouvelle publication de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, qui comprend les travaux de la conférence "2014: L'année Mohammed V", tenue tout au long de l'année 2014 dans huit villes marocaines, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.



Ce livre de 382 pages de format moyen, dont la présentation artistique a été l'oeuvre de l'artiste Mohamed Marghata, compile les interventions, en arabe et en français, d'un groupe de chercheurs, de spécialistes, de professeurs universitaires, ainsi que d'éminentes personnalités politiques et culturelles nationales ayant participé à la conférence "2014: L'année Mohammed V", un événement célébrant le parcours humain et la lutte du héros de la libération, Feu Mohammed V.



Dans sa préface du livre intitulée "Biographie de Mohammed V, le génie d'un Roi et le combat d'un peuple", le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, Abdelkarim Zerktouni a affirmé que son établissement est honoré de présenter aux chercheurs du Maroc, à ses historiens et au grand public, un livre qui compile les interventions de la conférence scientifique qui s'est déroulée tout le long de l'année 2014, louant le succès d'une telle étape importante de l'expérience culturelle et scientifique de la Fondation.



"Cette conférence n'aurait pas eu un tel succès sans l'accueil qui lui a été réservé dans les villes de Casablanca, Asilah, Essaouira, Oued Zem, Rabat, Oujda, Taroudant et Guelmim" a-t-il souligné, précisant que le défi de la Fondation Mohamed Zerktouni consiste en la documentation des expériences de la lutte pour la libération pour pouvoir élaborer des projets futurs et consolider la trajectoire scientifique.



Cette expérience sera, selon lui, la base des futurs projets sur la mémoire et l'engagement du peuple marocain, au cours de la première moitié du 20è siècle, en vue de produire un patrimoine national authentique qui marquera notre appartenance à un Maroc fier, digne et en progression.



A noter que la conférence "2014: L'année Mohammed V" à été marquée par la tenue une série d'expositions mobiles, la projection de plusieurs films et documentaires et l'organisation de colloques et de rencontres intellectuelles notamment sur "le Sultan Moulay Youssef et l'action nationale durant les années 40 et 50", et "Mohammed V et la juifs marocains lors du gouvernement Vichy".