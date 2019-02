Mohamed Ifrah, nouveau DG de DHL Maghreb

Le Marocain Mohamed Ifrah a été nommé au poste de directeur général de DHL Maghreb, a indiqué, lundi, le "leader" du marché de transport express international de documents et colis. M. Ifrah, qui pilotera les activités de DHL au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, aura pour mission de concrétiser les projets de la compagnie dans la région notamment l’ouverture de nouvelles agences commerciales au Maroc, l’extension de la plateforme de DHL à l’aéroport Mohammed V, la construction d’un terminal fret à Nouakchott et la création d’un bureau de liaison en Tunisie, souligne DHL dans un communiqué.



A la tête de DHL Maghreb, M. Ifrah participera aussi à la consolidation de la position d’employeur de référence de l’entreprise, DHL étant certifié "Top Employeur" au Maroc depuis plusieurs années. Il continuera également à développer les compétences du capital humain et consolidera le portefeuille de solutions sur-mesure de la compagnie pour les secteurs en pleine croissance, comme l’automobile, l’aéronautique, l’électronique ou l’énergie.



M. Ifrah "étoffera aussi l’offre de solutions de la société qui garantit les meilleurs standards de l’industrie dans la région, grâce à l’adoption de nouveaux équipements et technologies innovantes pour des informations en temps réel et en détail de toutes les expéditions", ajoute la même source.



Âgé de 45 ans, M. Ifrah possède un parcours riche d’un quart de siècle dans le secteur de la messagerie internationale et de la logistique. Il a démarré sa carrière au sein de DHL en 1995 et gravi les échelons pour devenir un homme clé de l’entreprise. Il a ainsi mené avec succès un grand nombre de chantiers, occupant plusieurs postes à responsabilité dont le dernier en date, en tant que directeur financier de DHL Maghreb, entre 2012 et 2018.



"Je suis très fier d’accéder à cette fonction et je m’investirai dans ce nouveau rôle avec un objectif clé de renforcer la position de DHL Maghreb en tant qu’acteur de référence du transport express international", a déclaré M. Ifrah cité par le communiqué.



"Grâce à nos ressources expertes et à nos solutions de pointe, nous allons continuer à investir au Maroc et satisfaire nos clients en leur proposant des services qui leur permettent d’être connectés au monde comme jamais auparavant", a-t-il ajouté.



Avec 19 agences et 400 employés, DHL Maghreb totalise près de 68 % de part de marché au niveau national. Premier opérateur privé international à s’être installé au Maroc en 1987, l’entreprise n’a depuis cessé d’investir dans le pays. Elle couvre aujourd’hui la majorité des villes marocaines et accompagne ses clients locaux dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde.