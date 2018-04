Mogherini rencontre à Bruxelles des représentants de haut niveau de l'OCI

Il s’agit du ministre turc des Affaires Étrangères Mevlüt Çavuşoğlu en tant que président du sommet de l’OCI, de son Secrétaire Général Yusuf bin Ahmad Al-Othaimeen et de représentants d'autres Etats membres de l'OCI, y compris le ministre palestinien des Affaires étrangères Riad Malki.



Mme Mogherini et ses interlocuteurs ont discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, en particulier le processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que la coopération entre l'UE et l'OCI. ‘’Leur engagement commun en faveur d'une solution négociée à deux États, avec Jérusalem comme capitale future des deux États, a été souligné, ainsi que l'importance de renforcer le dialogue régulier et constructif entre l'UE et l'OCI’’, ajoute le communiqué.