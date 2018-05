Mogherini prend part à Paris à la conférence internationale sur la Libye

Cette conférence vise à soutenir les efforts des Nations unies pour trouver une solution durable à la crise libyenne, souligne le SEAE, réitérant l'engagement de l’UE à accompagner le processus politique en Libye.



En marge de cette conférence, Mme Mogherini aura plusieurs réunions bilatérales, ajoute la même source, notant que la chef de la diplomatie de l’UE abordera également la situation en Libye dans l’après-midi lors de la réunion plénière du Parlement européen à Strasbourg.



La conférence internationale sur la Libye sera sanctionnée par l’adoption par les responsables libyens d’une feuille de route de sortie de crise, selon l’Elysée.



Une vingtaine de pays et quatre organisations internationales (ONU, Union européenne, Union africaine et Ligue arabe) seront réunis autour des dirigeants libyens dans le but d’établir une feuille de route commune.



Un accord devrait être signé à cet effet par les quatre représentants libyens, en l’occurrence Fayez El Sarraj, Président du Conseil Présidentiel d’Union Nationale, Aguila Saleh, Président de la Chambre des Représentants de Tobrouk, Khaled Mechri, Président du Haut Conseil d’Etat et le Maréchal Khalifa Belqasim Haftar, Commandant en chef de l’Armée nationale libyenne.