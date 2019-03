Mobilisation de Sentinelle: Mélenchon veut que Philippe s'explique devant l'Assemblée

Dans une lettre adressée à Edouard Philippe et consultée par l'AFP, M. Mélenchon affirme que la décision annoncée mercredi de mobiliser la mission antiterroriste militaire "a sidéré de nombreux républicains", arguant qu'"en aucun cas des manifestants ne peuvent être considérés comme des ennemis de l'intérieur".



"Le gouvernement doit s'expliquer devant la représentation nationale sur une décision aussi aventureuse que périlleuse", écrit-il.



Le responsable LFI rappelle que l'article 50-1 de la Constitution dispose que le gouvernement peut notamment "à la demande d'un groupe parlementaire" faire, "sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité".



Le groupe des Insoumis demande donc "solennellement" à Edouard Philippe de se rendre "dès que possible" à l'Assemblée pour une déclaration "sur l'emploi de militaires dans des opérations de maintien de l'ordre", celle-ci devant être "suivie d'un débat".



Le député LFI Bastien Lachaud a aussi écrit vendredi au président de la commission de la Défense de l'Assemblée Jean-Jacques Bridey (LREM) pour réclamer une audition "en urgence" de la ministre des Armées Florence Parly et du chef d'état-major des armées, le général François Lecointre.



Le gouvernement, qui veut à tout prix éviter samedi une réédition des violences de la semaine dernière à Paris, a annoncé la mobilisation "renforcée" de Sentinelle, afin de permettre aux policiers et gendarmes de se concentrer sur le maintien de l'ordre.



Les soldats ne feront pas de maintien de l'ordre et ne seront en aucun cas au contact de manifestants, ont assuré vendredi les ministres des Armées Florence Parly et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.