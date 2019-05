Mise en échec par le Maroc de plus de 30.000 tentatives d'immigration clandestine durant l'année en cours (El Khalfi )

Jeudi 23 Mai 2019 modifié le Jeudi 23 Mai 2019 - 21:33

Plus de 30.000 tentatives d'immigration clandestine ont été mises en échec par le Maroc durant l'année en cours, reflétant le "grand effort" déployé par le Royaume dans la lutte contre ce phénomène et contre les réseaux actifs dans ce domaine, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.