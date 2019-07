Mise au point de Me Eric Dupond-Moretti après des articles malveillants sur la famille royale du Maroc

Après une série d’articles malveillants et diffamoires dans différents sites dont celui de Gala, l’avocat du roi Mohammed VI et son ex-épouse Lalla Salma, Me Dupond-Moretti a fustigé des « fausses informations à « des fins malveillantes », rappelant que c’est un « acte passible de poursuites pour diffamation ».



Des articles qui suggèrent un déchirement familial « ne sont plus supportables », déclare l’avocat dans une mise au point au magazine Gala.



Me Eric Dupond-Moretti affirme notamment que les rumeurs malveillantes de fuite ou de séquestration d’enfants qui circulent depuis le début du mois de juillet sont « intolérables » et sont « fermement et formellement démenties » par le roi Mohammed VI et Lalla Salma qui se déclarent

« scandalisés » par « des assertions extrêmement graves ».



L'avocat s’étonne également du parallèle fait avec une autre princesse, en l’occurrence l’épouse de l’émir de Dubaï.«



La comparaison ne repose sur rien d’autre que le fait qu’il s’agit de deux princesses », dénonce-t-il, appelant au « respect d’une famille » et à la nécessité de « rétablir la vérité une fois pour toutes. »